FC Voluntari a obtinut prima victorie din play-out in cele cinci etape disputate, cu scorul de 2-1 in fata celor de la ASA Targu Mures, care sunt tot mai aproape de retrogradare.

Claudiu Niculescu, noul tehnician al ilfovenilor, s-a declarat nemultumit de jocul elevilor sai care i-au oferit emotii pe finalul meciului.

„Daca ne uitam la ocaziile pe care le-am avut azi, cred ca am facut un meci destul de bun. Nu sunt multumit cand traim finalul cu asemenea emotii. Cand avem ocazii, trebuie sa marcam. Am facut doar un antrenament tactic, de scurta durata, abia ieri. Ma ajuta foarte mult prezenta in lot a unor jucatori experimentati precum Cernat, Lazar, Maftei sau Marinescu”, a declarat Claudiu Niculescu.

Florin Cernat nu a reusit sa inscrie in aceasta partida, dar a oferit o pasa de gol si a marturisit faptul ca noul antrenor a reusit sa ridice moralul jucatorilor.

„Am avut o saptamana foarte grea, cu mult stres. Uitasem cum e sa ne bucuram. Am stat foarte mult de vorba intre noi, iar Claudiu ne-a ridicat moralul. Speram sa urcam in clasament treptat. Intotdeauna am motivatie, pot sa joc si in curtea scolii. Traiesc prin fotbal”, a declarat si Cernat, potrivit Dolce Sport.