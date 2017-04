Real si Atletico au remizat pe Bernabeu, iar Barcelona poate profita sa revina pe primul loc! VIDEO

Real Madrid si Atletico de Madrid au disputat cel de-al al 266-lea mare derbi al orasului, sambata, gazdele pierzand doua puncte mari in lupta la titlu cu rivala FC Barcelona, dupa o remiza dramatica pe Santiago Bernabeu.



S-a terminat 1-1 in derbyul din etapa cu numarul 30 din La Liga, dupa ce Real a deschis scorul prin Pepe in minutul 52. Desi a fost dominata mai tot jocul, Atletico de Madrid a egalat prin Griezmann in minutul 85.

In urma acestui rezultat, FC Barcelona poate redeveni lider in La Liga, daca va invinge tot sambata, pe Malaga, in deplasare, de la ora 21.45.

Real are acum 3 puncte avans fata de Barca, dar si un joc mai putin, restanta cu Celta Vigo (72 fata de 69 de puncte).

GOL PEPE

GOL GRIEZMANN