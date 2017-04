Simona Halep a declarat, sambata, ca isi doreste revansa in fata Johannei Konta (7 WTA) in meciul de Fed Cup dintre Romania si Marea Britanie, de la Mamaia. La finalul lunii martie, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Miami (Florida), Halep a fost invinsa de Konta, cu 6-6, 6-7 (7), 2-6.



„Imi doresc o revansa in meciul de Fed Cup. Vreau sa castig meciurile mele, insa nu va fi usor pentru ca ambele jucatoare britanice (n.r. — Johanna Konta si Heather Watson) joaca foarte bine in Fed Cup, de fapt in general. O sa am insa publicul alaturi, o sa am echipa, sunt pregatita„, a spus Halep..

Ea a adaugat ca ii va face placere sa joace acest meci la Constanta, orasul sau natal: „2.000 de locuri nu cred ca sunt putine. Am jucat meciuri si pe terenuri cu o capacitate mai mica. Asa ca e placut sa jucam la Constanta, orasul meu, o sa imi aduc aminte cu siguranta de copilarie. O sa fie frumos, sunt sigura„.

De asemenea, numarul 5 mondial a comentat momentul tensionat avut cu antrenorul Darren Cahill in timpul meciului cu Johanna Konta de la Miami, afirmand ca atitudinea sa trebuie sa fie mult mai profesionista de acum inainte.

„Să zic ca a fost o chestie de moment pentru mine. Insa el nu prea a acceptat chestia asta. A fost mult prea negativ din partea mea, insa voi lucra la acest aspect si cu siguranta o sa fie bine in viitor„.

Halep a mai sustinut ca nu se pune problema unor schimbari in staff-ul sau. „In mod normal nu se schimba nimic, vom vedea. Trebuie sa incerc sa fiu mult mai pozitiva pe teren, atitudinea mea trebuie sa fie mult mai profesionista. Lucrez la asta zi de zi si sper sa reusesc cat de curand„.

Intalnirea dintre echipele nationale ale Romaniei si Marii Britanii, din play-off-ul Grupei Mondiale II a Fed Cup, se va desfasura la „Tenis Club IDU” din Mamaia (Constanta), in zilele de 22 si 23 aprilie.