In perioada 1-9 aprilie, Bacau organizeaza turneul de calificare pentru Campionatul European de Fotbal pentru Nevazatori (Germania), competitie la care participa si Romania. In semifinalele turneului de calificare, „tricolorii” au invins Cehia cu scorul de 4-1 si au obtinut dreptul de a se numara printre cele zece formatii care vor lua parte la turneul final programat in luna august.



„Am fost in grupa cu Georgia, Albania si Irlanda. Am terminat pe locul 2, dupa doua victorii si o infrangere, neasteptata, in fata georgienilor. Am jucat semifinale, cu Cehia, care a ocupat locul 1 in cealalta grupa, echipa pe care am invins-o cu 4-1 si vom juca finala cu Georgia (n.r – sambata)! Indiferent de rezultatul din acest meci, ambele finaliste si-au castigat dreptul de a merge la turneul final! Cu toate astea, speram sa ne luam revansa.

FRF ne-a sprijinit cu tot ceea ce a fost nevoie si vreau sa le multumesc pe aceasta cale. De altfel, dupa semifinale, chiar domnul Burleanu a tinut sa ne felicite printr0un mesaj audio”, a declarat Sorin Lepadatu, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.

Creata de Asociatia Nevazatorilor din Romania la final de 2013 si pregatita de responsabilul Serviciului Sport al organizatiei, Sorin Lapadatu, nationala de fotbal a beneficiat de sustinerea financiara a Comitetului National Paralimpic pentru a participa la turnee internationale si se afla la cea mai mare performanta din scurta sa istorie.