In cadrul etapei a 28-a din Liga 2, Metalul Resita ar fi trebuit sa dispute, „acasa”, la Snagov, un joc impotriva echipei CSM Ramnicu Valcea, insa echipa din Zavoi a fost nevoita sa se retraga la inceputul acestui an din cauza problemelor financiare. Prin urmare, echipa pregatita de Mihai Stoica a castigat la „masa verde” cu 3-0.



„Ca sa glumesc nitel, am luat trei puncte fara sa ne fortam prea mult. Pe un antrenor il tin rezultatele, nu jocul. Noi nu am avut rezultate si imi asum asta, chiar daca jocul a fost unul bun cam de fiecare data.

Ne vom bate pana in ultima etapa si incercam sa scoatem cat putem din fiecare meci.

Urmeaza trei meciuri importante. Facem 9 puncte, ne vom agata de un loc care sa ne mentina si la anul in Liga 2. Altfel, vom fi la mana echipelor care nu vor putea termina acest campionat sau nu se vor inscrie in urmatorul!”, a declarat tehnicianul Metalului, Mihai Stoica, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.