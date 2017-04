Ionut Popa e tot mai aproape de a o salva pe ACS Poli Timisoara de la retrogradare, dupa ce a inceput sezonul cu un handicap de 14 puncte! Dupa disputarea a 5 etape din play-out, banatenii au bifat 3 victorii si o remiza, rezultate care tin echipa de pe Bega deasupra locului 6, cel pentru baraj.



„Am un lot valoros, jucatori cu experienta. Nu faptul ca adversarul a ramas in inferioritate a facut sa castigam, pentru ca noi am dominat meciul, mai ales a doua repriza, si trebuia sa castigam si in 11 la 11.

Stim se ne pregatim, asta e smecheria! Deja aud pe aici ca sunt poreclit Ranieri din Banat! Sper sa ne salvam de la retrogradare, apoi vedem daca-s Ranieri sau nu (rade).

Nu tuica am zis ca am, ci palinca, d-aia care face margele, de 52 de grade! Da, mi-a dat LPF-ul un comunicat ca daca nu ma prezint (n.r – finala Cupei Ligii )cu jucatorii de la echipa mare si vin cu juniorii va fi vai si amar de pielea mea si a echipei, adica ne exclude din ambele competitii.

Am spus ca nu cred ca vom juca finala, pentru nu sau dat banii pentru munca depusa pana in acest moment.”, a declarat Ionut Popa, in cadrul emisunii „Liga de weekend”.

ACS Poli Timișoara a cedat locul de baraj celor de la Pandurii, dupa victoria din meciul direct, scor 3-1, de la Severin, in etapa a 5-a din play-out.