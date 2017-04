Cativa componenti ai Craiovei Maxima s-a reunit in acest final de saptamana, In Germania, pentru a reedita partida cu Kaiserslautern, din sferturile Cupei UEFA. Atunci, in 1983, in mansa tur, nemtii s-au impus cu 3-2, acum, la 34 de ani distanta, cu 6-0, dar oltenii promit ca isi vor lua revansa pe teren propriu.



„Au trecut 34 de ani, o viata de om. Le-am vizitat stadionul, am vazut si un meci din Liga 2, dar am avut un sentiment ciudat, ca suntem prea mici! E distanta mare intre noi si ei …

S-au prezentat cu o echipa mai tanara si ne-au dat sase, ca la tenis, 6-0, dar ne-am simtit bine. Noi, astia care am jucat atunci, am iesit de pe teren la 0-0 (rade). Am luat unul si de la vreo 30 de metri!

Alin Donose, baiatul lui Costica, care lucreaza pentru o firma germana, el a sapat putin sa faca posibil acest meci. Ni s-a asigurat tot, noi doar a trebuit sa fim prezenti acolo.

Din ce stiu, ai nostri vor sa-i invite in toamna pe Benfica, Bordeaux si Kaiserlaurten, la deschiderea stadionului din Banie. Speram ca atunci sa ne luam revansa.

De la 1 iulie revin oficial la FRF, dar o sa fac altceva. Probabil ca voi fi mai aproape de Scoala de Antrenori …

Din Qatar am fost data afara pentru ca cei din conducere mi-au pus la dispozitie practic echipa a doua, dupa ce au dat afara 7 jucatori. Nu le-a convenit ce jucam in campionat, fata de ce jucam in amicale, unde aveam adversari de calibru.”, a de Aurel Ticleanu, in cadrul emisunii „Liga de weekend”.