Nicolae Badea ii impusese un termen de plata lui Ionut Negoita, 31 martie, pentru cele doua milioane de euro pe care finantatorul lui Dinamo i le datoreaza, dar acesta nu a platit, iar fostul presedinte al CA al clubului sustine ca i-a mai acordat un termen doua luni.



„Banii nu au fost platiti. Am decis impreuna cu domnul Negoita sa mutam acest termen pana pe 31 mai. Sper sa rezolvam aceasta situatie si nu caut sub nicio forma sa bag bete in roate cand vine vorba de Dinamo.

Fie ca vorbim aici de CS, FC sau Dinamo 1948. Din cate am vazut, domnul Negoita este decis si el sa rezolve aceasta situatie. Sa nu uitam ca societatea noastra, FC Dinamo, este si ea actionara la Dinamo 1948, iar eu sunt dinamovist. Caut sa rezolvam totul pe care amiabila.

Nu avem nicio colaborare scrisa cu CS Dinamo, alta decat cea stiuta de toata lumea in legatura cu modernizarea stadionului. Nu vrem sa cream o situatie similara cu cea de la Steaua„, a spus Badea, pentru Gazeta.

Ionut Negoita ii datoreaza 2.000.000 de euro lui Nicolae Badea inca din 2013, cand a preluat pachetul majoritar de actiuni de la patronul Computerland. Din cauza neplatii s-a ajuns chiar la la executarea silita, in urma cu doua luni.