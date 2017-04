CS U Craiova a invins-o la limita pe Viitorul, scor 1-0, iar jucatorii lui Gheorghe Multescu sunt multumiti si fericiti pentru aceasta realizare, marturisind ca trupa lui Hagi le-a pus probleme pe teren.

„Ma bucur ca am fost capitan, o onoare pentru mine, ma bucur ca am reusit sa castgam, o victorie muncita. Chiar dac a ne-au dominat repriza a doua, noi am inchis bine jocul, am muncit mult, ne-am dorit sa luam cele trei puncte pentru a ramane acolo sus. Ne asteapta un meci greu cu Steaua, sper sa ii invingem, pentru noi, pentru suporteri. Am avut problme de lot, ne-a lipsit si Ivan, si Barthe…dar asta e. Trebuie sa ne refacem si sa ne concentram pe cele 3 puncte”, a declarat Alexandru Baluta.

Marcatorul unicului gol al partidei, Alexandru Mateiu, a declarat ca a marcat in poarta unei echipe cu sanse mari de a castiga campionatul si spera sa obtina cele trei puncte si din meciul contra Stelei din etapa urmatoare.

„Au jucatori de mare calitate, e greu sa bati la Ovidiu, am muncit mult pentu victoria asta. Viitorul ne-a pus mari probleme, ne-am aparat ca la handbal. Ei au sanse mari sa castige campionatul. Suntem bine, speram sa recuperam jucatorii accidentati pentru meciul cu Steaua. Cu FCSB jucam la acasa, speram sa castigam si cred ca ne batem la titlu daca o sa luam cele 3 puncte”, a declarat Alexandru Mateiu pentru Dolce Sport.