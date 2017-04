La doua saptamani dupa pronuntarea in „cazul Chipciu“, Camera Nationala de Solutionare a Litigiilor (CNSL) din cadrul FRF a comunicat abia astazi decizia: „Respinge cererea de chemare in judecata formulata de CS Sporting Pitesti in contradictoriu cu SC FC Steaua Bucuresti SA si SC FC Brasov SA ca neintemeiata. Cu recurs in 5 zile de la comunicare“, informeaza monitorulexpres.ro.

Cei de la Sporting Pitesti vor putea face apel la Comisia de Recurs a FRF in termen de cinci zile. In cazul in care pitestenii nu vor face recurs, FC Brasov va putea incasa, in sfarsit, ultima transa de la FCSB in urma transferului lui Alex Chipciu la Anderlecht.

„Bine ca a venit motivarea, speram sa se incheie cit mai rapid acest caz, pentru ca noi depindem 100% de banii pe care ii mai avem de incasat de la FCSB“, a spus Cornel Talnar, antrenorul „stegarilor”.