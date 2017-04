CS U Craiova a invins-o pe Viitorul, in deplasare, cu scorul de 1-0, iar tehnicianul oltenilor a marturisit ca aceasta victorie a venit intr-un mod dificil.

Multescu a declarat ca echipa sa se poate gandi la titlu doar daca reuseste sa o invinga si pe Steaua, in urmatoarea etapa. Meciul se va disputa duminica, de la ora 20:30.

„E o victorie buna, intr-un moment dificil. Ne-am confruntat cu suspendari, cu accidentrari, cu multe lipsuri, greutati, am avut multe situatii de a inscrie, a doua repriza au dominat, nu am mai avut ocazii, dar am facut un meci pragmatic. Am vrut sa inchidem toate culoarele, uneori asa se castiga cu un joc defenisv, dar realist. Daca batem si Steaua, sigur putem sa ne gandim si spre titlu”, a declarat Gheorghe Multescu, potrivit Dolce Sport.