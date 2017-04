Meciurile din semifinalele Cupei Romaniei vor fi stabilite luni

Luni, 10 aprilie, incepand cu ora 13:30, Casa Fotbalului (sala „Nicolae Dobrin”) gazduieste tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei, editia 2016-2017.

In conformitate cu prevederile art. 30.5 din Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice (ROAF), la faza semifinalelor participa cele 4 echipe calificate din faza sferturilor de finala care vor fi repartizate intr-o singura urna. Jocurile din cadrul semifinalelor se stabilesc prin tragere la sorti, echipele participante fiind urmatoarele:

AFC Astra Giurgiu

ACS Poli Timisoara

CS U Craiova

FC Voluntari

Cele 4 echipe se grupeaza intre ele. Jocurile din cadrul semifinalelor se desfasoara in sistem tur-retur, prima echipa extrasa fiind organizatoarea jocului tur (conform art. 30.6.2 din ROAF).

In cazul in care jocurile din Cupa Romaniei urmeaza sa fie televizate in direct si sunt programate in nocturna, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalatie de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiata, care indeplineste conditiile regulamentare necesare disputarii jocului si televizarii (conform art. 30.6.1 din ROAF).

In caz de egalitate dupa 90 de minute de joc, se procedeaza la prelungiri si, dupa caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsa (conform art. 30.9 din ROAF).

In jocurile din cadrul Cupei Romaniei se pot efectua maximum 3 inlocuiri de jucatori.

Echipele din Liga I participante la jocuri din Cupa Romaniei sunt obligate sa respecte dispozitiile regulamentare privind numarul minim de jucatori sub 21 de ani, asa cum sunt stabilite de art. 45, alin.7, lit.c) din ROAF: „[…] sa foloseasca efectiv, pe toata durata jocurilor un jucator U21, format la nivel national, eligibil pentru echipa nationala (nascut dupa 01.01.1994)”.

In privinta numarului maxim de jucatori extracomunitari folositi in jocurile din Cupa Romaniei, se aplica urmatoarea regula: „daca intr-un joc se intalnesc echipe din aceeasi categorie, se aplica regulile stabilite pentru categoria respectiva”.

Echipele programate in Cupa Romaniei nu pot renunta la jocuri si nici nu pot disputa jocuri amicale in zilele in care au fost programate, sub sanctiunea excluderii si retrogradarii lor in esalonul imediat inferior din campionatul in care participa.

Jocurile din cadrul turului semifinalelor Cupei Romaniei vor avea loc in intervalul 25 aprilie – 27 aprilie 2017, iar returul in perioada 16 mai – 18 mai 2017.

Sursa: frf.ro