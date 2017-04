Laurentiu Reghecampf a vorbit la finalul meciului cu Astra, despre evolutia echipei, marturisind ca Alibec, marcatorul a doua goluri, isi merita banii, el remarcandu-se si cand nu marcheaza.

„A fost un joc bun al echipei, nu a fost un meci rezolvat de Alibec. Denis a contribuit bine. Cand ne-am hotarat sa platim o suma atat de mare pentru el, ne-am gandit ca vor veni momentele in care va trebuie sa iasa la rampa. Denis este bun si cand nu marcheaza. Cat despre accidentare, speram sa nu fie intinedere la Denis, o sa vedem maine. Sper sa faca deplasarea duminica.

Deac, nu am spus niciodata ca il vreau la FCSB. Pentru noi, se schimba lucrurile in bine. In primul rand e bine pentru noi ca am castigat cele trei puncte. Am avut un meci greu cu campioana Romaniei, care, atunci cand joaca cu noi, joaca cu o ambitie extraordinara”, a declarat Laurentiu Reghecampf, potrivit Dolce Sport.