Iuliu Muresan ar urma sa se desparta definitiv de CFR Cluj, in vara!

Incepand cu aceasta vara, Iuliu Muresan ar urma sa se desparta de CFR Cluj, dupa ce a condus clubul peste 15 ani! Conform Actual de Cluj, Arpad Paszkany este cel care conduce in continuare destinele echipei din „Gruia”, in ciuda faptului ca s-a zvonit ca pachetul majoritar a fost preluat de Marian Bagacean.



Paszkany ar fi luat decizia de a-l inlocui pe „Muri” cu Florin Ciorca, un om de incredere al acestuia, care ii administreaza mai multe firme, iar Bogdan Mara ii va lua locul lui Sandu Matei in functia de director sportiv.

Pe langa Muresan, Arpad Paszkany intentioneaza sa renunte si la mai multi jucatori.

CFR Cluj este momentan in insolventa, de care ar urma sa scape insa in vara acestui an.

Iuliu Muresan a preluat presedintia clubului in 2002, dupa care a urma o perioada de aur pentru clubul din Gruia, in care acesta a promovat dupa foarte multi ani in Liga 1, in 2005, iar de atunci a strans trei titluri, patru Cupe, trei Supercupe si a jucat in grupele Ligii Campionilor, obtinand succese de rasunet, in deplasare, cu AS Roma (2-1) si cu Manchester United (1-0).