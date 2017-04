Formatia lui Gheorghe Hagi a fost invinsa pe teren propriu, de catre CS U Craiova, iar tehnicianul constantean a vorbit dupa meci despre acuzatiile care i s-au adus, legate de aranjarea meciului cu Astra, marturisind ca este dezamagit ca unii oameni vor sa ii pateze imaginea si munca.

„Eu vreau sa va spun ca sunt dezamagit cand vad ce ce se intampla in tara legat de mine. Din pacate, exista un singur obiectiv in Romania: lumea incearca sa pateze tot ceea ce fac eu aici, sunt foarte dezamagit, intotdeauna sunt criticat. Eu merg inainte cu acest proiect, vreau sa-i ajut pe acesti tineri, probabil deranjez si lumea vrea sa plec. Vom vedea ce se va intampla. De mine puteti sa spuneti ce vreti, ca am o varsta, dar nu aveti respect pentru copiii acestia? Nu mi-a venit sa cred ce s-a spus dupa meciul cu Astra. Eu am spus ca nu mai vreau sa antrenez echipa nationala, acum probabil mai ramane sa plec si din tara, asta cred ca vrea lumea.”

In legatura cu meciul din etapa a patra a play-off-ului Ligii I, Hagi a declarat ca nu a reusit sa schimbe nimic prin schimbarile facute in partea secunda a jocului.

„Sunt dezamagit, imi pare rau, dar asta este. Inca o data s-a dovedit ca fotbalul te pedepseste. Noi am avut o bara, am avut ocazii clare, iar ei cand au intrat prima data in careul nostru au dat gol. Din pacate, jucatorii intrati in repriza a doua nu au reusit ceea ce mi-am dorit eu. Nu ma plang ca jucam din trei in trei zile, asa este in sportul de performanta. Jucatorii mei trebuie sa se obisnuiasca cu acest program, altfel nu vor reusi nicaieri” , a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Dolce Sport.