Infrangerea in fata FCSB-ului, scor 3-0, in etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1, i-a pus capac lui Marius Sumudica, care a declarat, in exclusivitate pentru Sport Total FM, ca suta la suta nu va mai continua din vara pe banca tehnica a Astrei Giurgiu!



„Un meci ciudat. Aproape jumatate din jucatorii pe care i-am avut la Astra au jucat acum impotriva echipei mele.

Au marcat trei goluri intr-un meci dominat de noi, 5-6 ocazii am avut. E o victorie meritata, dar prea mare scorul pentru ce s-a jucat.

Nu FCSB-ul m-a invins, ci noi pe noi ne-am invins. Si nu e prima data cand gafam atat de grav … Mai e un meci, la Giurgiu, pe care sper din tot sufletul sa-l castig.

Mai avem un trofeu in joc, Cupa Romaniei, pe care vrem sa-l castigam.

Jucatorii nu mai sunt motivati, jumatate dintre ei stiu ca nu vor mai continua la Astra. Plus ca sunt si alte multe probleme, aceasta incertitudine la nivelul bancii tehnice… In orice caz, locul de acum nu face cinste acestui lot.

Mai mult, in premiera va spun, am luat deja decizia sa plec din vara de la echipa. Practic, sunt sanse 0 sa mai continui. Le multumesc tuturor celor care m-au ajutat sa trec prin toate situatiile. Nu ma deranjeaza daca s-a vorbit cu un antrenor sau se va vorbi de acum inainte, sunt liberi sa-si gaseasca viitorul antrenor!”, a declarat antrenorul campioanei en-titre, Marius Sumudica, in cadrul emisunii „Fluier final”.

Pe tot parcursul partidei de pe Arena Nationala, tehnicianul care a contribuit cu victoria Astrei asupra celor de la ASA, in 2015, si a ajutat-o pe FCSB sa ia campionatul a fost victima insultelor si a gesturilor golanesti venite din partea suporterilor echipei ros-albastre.

„N-am vazut niciunde atat de multi colorati cum am vazut la meciul cu FCSB. Si atat de mult le facea placere sa ma injure, incredibil. E clar ca i-am chinuit tare pana acum, desi eu i-am facut campioni in urma cu doi ani. Unuia i-a cazut placa din gura in timp ce ma scuipa …„, mai spus Sumudica.