Cristian Sapunaru, jucatorul Astrei, si-a cerut scuze fata de coechipierii sai dupa partida disputata impotriva Stelei si pierduta cu scorul de 3-0, dar i-a multumit lui Marius Sumudica pentru faptul ca i-a luat apararea, desi, fotbalistul se afla la al doilea meci consecutiv in care greseste.

„M-a deranjat foarte mult ca este al doilea meci consecutiv in care gresesc. Nu stiu ce se intampla cu mine, nu ma simt bine. Le cer scuze colegilor si celor din staff. Trebuie sa ne revenim, pentru ca este al patrulea meci din play-off in care nu castigam. Ii multumesc lui Sumi ca m-a aparat, dar cand gresesti, merti sa fii criticat.

Ne-am luat gandul de la campionat, mai avem Cupa Romaniei, iar in campionat trebuie sa ne clasam cat mai sus. Este un moment foarte greu, nu ne iese nimic. Parca nu suntem aceeasi echipa ca acum patru etape. Trebuie sa intelegem ca nu am castigat nimic prin intrarea in play-off. Pentru mine ramane Steaua, s-a schimbat doar numele, iar acea rivalitate va ramane in continuare”, a declarat Cristian Sapunaru, potrivit Dolce Sport.