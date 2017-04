Antrenorul Astrei Giurgiu, Marius Sumudica, a vorbit despre infrangerea drastica suferita de campioana en-titre in fata FCSB-ului, cu 3-0, in etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1. In urma acestui succes, trupa lui Reghecampf a revenit pe primul loc al clasamentului, la egalitate de puncte cu Viitorul, care a clacat in fata Craiovei, la Ovidiu.



„Ce sa zic, luna cadourilor! Ce a avut Iliev de aparat, cu exceptia fazei cand a scapat Alibec? Un penalty ciudat si o greseala la Sapunaru … Ne-au batut jucatorii formati de noi. Am avut ocazii mai multe, posesie, dar nu am reusit sa inscriem.

Daca ma trezeam maine dimineata si aveam 51 de ani nu m-ar fi deranjat, atat de mahnit sunt acum …

Voi face tot ceea ce tine de mine ca FCSB sa nu ia acest campionat!

Le-am spus ca este momentul sa arate ca au caracter. Din pacate, nu am reusit sa-i resuscitez, sa-i trezesc. Nu m-a gandit sa-i scot de pe teren, terminati cu prostiile.

Asta e, stam prost in defensiva, trebuie sa reglam asta cat mai repede.

Rezultatul din seara asta nu influenta cu nimic plecarea mea. Am vazut ca Dica a fost contactat si am sa fac tot ce pot sa-i las o echipa pentru cupele europene!”, a declarat Sumudica, la microfonul Digi Sport.