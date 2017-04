Irina Begu s-a calificat in ”sferturile” turneului de la Charleston, dupa o victorie categorica in fata lui Sam Stosur!

UPDATE / Irina Begu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Charleston (SUA) dupa ce a invins-o pe australianca Sam Stosur, castigatoarea de la US Open 2011, in doua seturi, scor 7-5, 6-3!

In sferturile de finala, Irina se va duela cu invingatoarea dintre Daria Kasatkina si Daria Gavrilova.

____________________________________________

Irina Begu (33 WTA) isi continua aventura pe zgura de la Charleston, in aceasta seara, dupa ora 18:00. A 10-a favorita a competitiei o va intalni pe australianca Samantha Stosur, cap de serie numarul 6. Acesta va fi primul duel direct intre cele doua jucatoare.



Begu, care a jucat de doua ori sferturi de finala la Charleston, si-a asigurat deja cec de 9.254 dolari si 55 de puncte WTA dupa ce in primele doua tururi a trecut de Cagla Buyukakcay si Kristina Kucova. Stosur a fost prima jucatoare calificata in optimi, dupa ce a trecut cu un sec 6-1, 6-3 de sarboaica Jelena Jankovic.