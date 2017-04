Echipa de fotbal a Romaniei va face parte cel mai probabil din seria C valorica a competitiei Liga Natiunilor care va debuta in 2019 si va inlocui actualele meciuri amicale, in functie de clasamentul UEFA ce va fi intocmit dupa finalizarea preliminariilor Cupei Mondiale 2018 din Rusia, informeaza AGERPRES.

Distribuirea selectionatelor in cele patru grupe (A, B, C si D) va fi cunoscuta doar la finele anului, dupa disputarea ultimelor meciuri in preliminariile CM 2018, dar mai mult ca sigur Germania, Franta, Portugalia, Belgia, Spania, Anglia, Elvetia, Italia, Croatia, Polonia, Islanda, Bosnia vor alcatui Liga A. Cele 12 echipe vor fi repartizate in patru grupe e cate trei echipe. Rezultatele din Liga Natiunilor vor fi luate in calcul pentru stabilirea capilor de serie la tragerea la sorti pentru EURO 2020.

In Seria C, Romania va avea ca adversare posibile Grecia, Slovenia, Israel, Serbia, Danemarca, Bulgaria, Albania, Scotia, Muntenegru, Norvegia, Lituania, Azerbaidjan, Cipru, Armenia. Vor exista in aceasta serie trei grupe de cate patru echipe si o grupa de trei echipe.

In Seria B ar putea juca Irlanda, Rusia, Austria, Suedia, Slovacia, Tara Galilor, Ucraina, Olanda, Irlanda de Nord, Cehia, Turcia, Ungaria, care vor fi repartizate in patru grupe de cate trei echipe.

Cele mai slabe echipe europene vor face parte din Seria D: Estonia, Belarus, Georgia, Armenia, Letonia, Insulele Feroe, Kazahstan, R. Moldova, Luxemburg, Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Malta, Andorra, San Marino, Gibraltar, repartizate in patru grupe de cate patru echipe.

Castigatoarele grupelor din seria A vor juca faza finala a competitiei (semifinale si finale) din iunie 2019 intr-o locatie are va fi aleasa in decembrie de UEFA. Dupa editia inaugurala, vor avea loc promovari si retrogradari intre cele patru serii. O selectionata din seria D va avea un loc asigurat la EURO 2020, prin intermediul unor meciuri eliminatorii programate in martie 2020.