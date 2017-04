Atacantul Rivaldinho a marcat primul sa gol in tricoul lui Dinamo, in victoria 2-0, miercuri, cu CFR Cluj, in etapa a 4-a din play-off, intermediara, la finalul careia a declarat ca tatal sau i-a promis ca va asista la un meci in saptamanile urmatoare.



„Era si momentul sa marchez pentru ca meciul trecut am dat in bara. De aceasta data mister mi-a dat incredere si am avut sansa de a marca. intotdeauna voi aveam presiunea asupra mea pentru ca sunt fiul cui sunt, dar oamenii trebuie sa inteleaga ca nu sunt Rivaldo. Tatal meu a spus ca vine sa ma vada la un meci saptamanile urmatoare.

E dificil sa castigam titlul, dar nu imposibil, trebuie sa o luam pas cu pas, nu putem sa spunem ca speram la titlu cand venim de jos„, a spus Rivaldinho la TV Dolce Sport.