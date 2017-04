Lansarea primei editii a Campionatului Sud – Est European de Duatlon (22 aprilie 2017) a fost marcata astazi, 5 aprilie, printr-o conferinta de presa la Palatul Stirbey din orasul ilfovean Buftea.



Alaturi de multiplul campion national la duatlon si triatlon, detinator a doua titluri de campion balcanic, Ciprian Balanescu, au mai fost prezenti presedintele Federatiei Romane de Triatlon, Peter Klosz, primarul din Buftea, Gheorghe Pistol, si reprezentantul organizatorului, Asociatia Pegas Triatlon Club, Cosmin Rogoveanu.

Primarul orasului Buftea, Gheorghe Pistol, a explicat ca impactul pozitiv al ultimelor evenimente sportive de tip triatlon a determinat institutia locala pe care o reprezinta sa continue sa sustina astfel de actiuni.

”Puterea exemplului este mare, astfel ca, de cand exista triatlonul la noi, buftenii si-au amintit sa iubeasca sportul si sa-si indemne copiii sa-l practice. Numai la Clubul Municipal avem 700 de copii inscrisi, ceea ce este o mare bucurie pentru noi”, a declarat Gheorghe Pistol.

El a adaugat ca Primaria Buftea a investit si in imbunatatirea infrastructurii pentru a putea face fata bunei desfasurari a unei competitii internationale. ”Asfaltarea, salubrizarea si chiar adunarea cainilor fara stapan sunt cateva dintre actiunile pe care le-am intreprins in acest sens”, a conchis edilul din Buftea.

Presedintele Federatiei Romane de Triatlon, Peter Klosz, a abordat tema evolutiei triatlonului si a duatlonului in Romania, precum si cea legata de starea sportului de masa din Romania.

”Duatlonul, care inseamna alergare, ciclism, alergare, si triatlonul, care inseamna inot, ciclism, alergare, fac parte din categoria sporturilor complexe care imbina mai multe discipline si care castiga din ce in ce mai multa simpatie in randul celor pasionati de sport si miscare in aer liber. Romania este chiar una dintre putinele tari din regiune care gazduieste deja patru evenimente de acest gen, internationale, anul acesta”, a spus presedintele Federatiei Romane de Triatlon.

El a explicat ca numarul participantilor in Romania a crescut in ultimii opt ani de peste 10 ori, doar in ultimii sase ani numarul sportivilor crescand de la 1.088 (in 2010) la 7.095 (2016).

Vicepresedintele ”Pegas Triatlon Club”, Cosmin Rogoveanu, a sustinut si el ca pana acum inscrierile la Campionatul SE European de Duatlon le-au depasit pe cele de la evenimentul sportiv de acelasi gen de anul trecut: ”Pana la finalul perioadei de inscriere, ne asteptam la dublarea numarului, adica la 600 de concurenti, iar participarea feminina si locala are o pondere de peste 30% si, respectiv, peste 10%”.

Sportivul Ciprian Balanescu a marturisit ca triatlonul este un sport scump, daca il practici la nivel de performanta. Iar munca este pe masura: ”Saptamanal, parcurg 350 de kilometri cu bicicleta, alerg 150 de kilometri si inot 13 kilometri”.