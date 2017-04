Irina Begu a legat doua victorii pentru prima data in 2017, la Charleston! Va juca in optimi cu Sam Stosur

Irina Begu s-a calificat in turul al doilea al turneului de la Charleston

Irina Begu a castigat un nou maraton la Charleston. S-a calificat in sferturi dupa ce a pierdut primul set cu 6-1 in fata Monicai Puig

Irina Begu continua la Charleston. Romanca s-a calificat in optimele de finala dupa o victorie cu Mattek-Sands

Irina Begu se califica in sferturile de la Charleston fara sa joace in optimile de finala. Andreea Mitu a ajuns si ea in optimi