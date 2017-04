Florin Talpan a fost sanctionat disciplinar de catre comandantul CSA! VEZI comunicatul

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a fost pedepsit de superiorii din Ministerul Apararii, pentru faptul ca discutat cu presa fara acordul CSA sau MApN.



Acesta ar fi fost amendat cu aproximativ 1.000 de lei, adica 10% din salariu, si s-ar fi ales cu mai multe referate, fara a mai avea dreptul de a promova, informeaza ziare.com.

In urma cu doua zile, Florin Talpan a reclamat ca Federatia Romana de Fotbal functioneaza ilegal si i-a cerut demisia presedintelul FRF, Razvan Burleanu, pentru ca a lasat FCSB, „un club neafiliat, care si-a schimbat denumirea in timpul sezonului„, sa evolueze in prima liga (detalii AICI).

Comunicat integral:

„Cu privire la ultimele declaratii publice ale locotenent-colonelului Florin-Costel Talpan, exprimate prin asa-zise comunicate de presa ori in interventii la posturile de televiziune, Biroul relatii publice al Clubului Sportiv al Armatei (CSA) „Steaua Bucuresti” face urmatoarele precizari:

Ofiterul nu are prevazute in fisa postului si nu i-au fost delegate atributii din domeniul informarii publice. In calitatea sa de consilier juridic al CSA, locotenent-colonelul Florin-Costel Talpan are doar mandat de reprezentare juridica a clubului sportiv in relatia cu instanţele de judecata, in procesele in care clubul este parte.

Punctele de vedere oficiale ale CSA sunt comunicate exclusiv prin Biroul relatii publice, structura clubului specializata si mandatata in acest sens, conform regulamentelor militare in vigoare.

Avand in vedere constatarile Corpului de control si inspectie care, prin raportul inaintat ministrului apararii nationale in luna februarie a retinut faptul ca locotenent-colonelul Talpan “nu a fost mandatat sa exprime pozitiile oficiale ale CSA Steaua sau MApN”, precum si declaratiile publice ulterioare ale ofiterului, realizate in aceleasi conditii, locotenent-colonel Florin-Costel Talpan a fost sanctionat disciplinar, de catre comandantul clubului, in data de 4 aprilie 2017.

Prin urmare, declaratiile publice ale locotenent-colonelului Florin-Costel Talpan, inclusiv cele referitoare la relatia cu Federatia Romana de Fotbal, au fost facute in nume personal, contrar procedurilor legale si nu au avut mandatul CSA “Steaua Bucuresti”.

Procedurile administrative si juridice privind masurile de protectie si valorificare a marcii “Steaua Bucuresti”, bun patrimonial aflat in domeniul public al statului, vor continua, conform cadrului legal in vigoare.

Biroul relatii publice al Clubul Sportiv al Armatei (CSA) „Steaua Bucuresti”