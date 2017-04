Dinamo a invins-o categoric pe Rapid, scor 28-22, in derby-ul esalonului secund din handbalul feminin, pentru promovarea in prima liga, insa cele care vor juca de la anul in Liga Nationala sunt giulestencele, la doar un an dupa ce retrogradase!



Cea mai experimentata jucatoare din lotul echipei feminine de handbal Dinamo Bucuresti, Ramona Farcau, 37 de ani, a vorbit la Sport Total FM despre aceasta partida.

„Cred ca se putea mai mult, normal, dar problema a fost la meciul tur, cand am pierdut la un scor mai categoric decat cel pe care l-am reusit noi in seara asta.

Inca nu am decis daca ma voi retrage. Sa ne calificam in prima liga, dupa meciurile de baraj, apoi vom vedea ce vom face. Oricum, tot in handbal voi ramane, simt ca pot sa ajut si din alta postura.„, a declarat Ramona Farcau, in cadrul emisunii „Fluier final”.

Handbalistele de la Dinamo, echipa nou-infiintata, aveau nevoie de o victorie la 9 goluri diferență pentru a promova, dupa ce in tur pierduse duelul cu 24-16. Acestea mai au o sansa la promovare, urmand sa joace un meci de baraj, cu Galati sau Slobozia.

Ramona Farcau a facut parte din generatiile de exceptie ale handbalului romanesc in ultimii 15 ani, printre altele avand in palmares 9 titluri de campioana a Romaniei cu HC Zalau si Oltchim, Cupa Cupelor cu Oltchim, dar si performante notabile cu prima reprezentativa. Cele mai importante, medalie de argint la CM din 2005 si locul 7 la JO 2008 cu trofeul cuvenit golgheterului competitiei.