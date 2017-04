Antrenorul Aurelian Rosca s-a despartit de CSM Bucuresti cu o saptamana inaintea meciului cu Ferencvaros din sferturile de finala ale Champions League. Daneza Helle Thomsen, in varsta de 46 de ani, a semnat un contract valabil pe 2 ani, pana in vara lui 2019. Ea va continua sa pregateasca si echipa nationala a Olandei, colaborare pe care a inceput-o in 2016.



Fostul selectioner al nationalei feminine de handbal a Romaniei, Radu Voina, a vorbit despre deciziile luate de conducerea clubului bucurestean.

„Ferencvaros e o echipa fara vedete, nu e ca CSM, chiar e o echipa si va fi foarte greu sa le invingem. Sansele sunt egale si nu stiu daca primul meci va fi neaparat un avantaj. La ei va fi o presiune fantastica … Sa speram ca vom invinge la cat mai multe goluri diferenta.

Este incredibil ceea ce s-a intamplat pe banca tehnica. Nu ne mai place de un antrenor, si aici ma refer la anumite jucatoare (n.r – Gullden si Tostersson), pentru a aduce un alt antrenor care ne-ar intelege mai bine. Adica Rosca a fost bun acum 6 luni, acum nu mai este.

Nu se poate schimba nimic pentru o saptamana, cat a durat de la numirea noului antrenor si pana la meciul de maine.

Sa vedem la ce jucatoare se va mai renunta pentru cele aduse de la Larvik (Kurtovic si Frafjord), cred ca tot niste romance.

Se vede de la distanta ca sunt oameni care nu se pricep la inalta performanta, chiar daca vom spune ca au castigat Final Four-ul, dar asta nu inseamna ca se pricep la handbal!”, a declarat Radu Voina, in cadrul emisunii „Executii in direct”.