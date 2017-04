Presedintele echipei CS „U” Craiova, Marcel Popescu, a intervenit la Sport Total FM dupa ce echipa olteana a reusit s-o ingenuncheze pe Viitorul, chiar la Ovidiu, in etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1, cu 1-0, gol reusit de Mateiu in prelungiri.



„Nu stiu daca a fost o victorie sperata sau nesperata, am spus ca acest play-off va avea o serie de examene reale, iar noi ne vom lamuri daca noua generatie a Craiovei va putea face fata. Ne-am jucat cartea, am jucat cu 4 jucatori sub 18 ani si suntem mandri cand reusim astfel de rezultate.

Am aratat ca spiritul nu moare niciodata! Meritul este al intregului lot. Ma bucur ca le-am oferit suporterilor o astfel de bucurie.

Daca, in duminica Floriilor, vom invinge si pe Steaua, la Severin, intram intr-o zona care ne va permite sa cochetam cu primul loc. Daca am batut pe Dinamo, in Cupa, de ce sa nu o batem si Steaua?!”, a declarat Marcel Popescu, in cadrul emisunii „Fluier final”.