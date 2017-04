Liga Nationala din baschetul masculin a intra in faza play-off-ului. Presedintele Horia Paun a vorbit despre a doua faza a sezonului 2016-2017, care va debuta saptamana viitoare, primul tur urmand a se disputa dupa sistemul „cel mai bun din 5 meciuri”, cu un joc mai mult pe teren propriu pentru echipa mai bine clasata la finele sezonului regulat.



„Vom avea meciuri eliminatorii, meciuri care nu vor avea un favorit cert pe hartie. Ne asteptam la un final extrem de disputat.

Castigatoatea va merge in Champions Legaue. Daca echipa care va castiga Cupa Romaniei va fi aceeasi cu cea care a titlul, locul 2 va merge tot in Champions Legaue, iar urmatoarele doua vor merge in Europe Cup, a doua competitie organizata de FIBA Europe.„, a declarat Horia Paun, in cadrul emisunii „Executii in direct”.

Programul:

10 aprilie 2017

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca – SCM U Craiova (meciul 1, ora 19:00)

11 aprilie 2017

Steaua CSM Eximbank – BCM U Pitesti (meciul 1, ora 18:00)

CSM CSU Oradea – BC SCM Timisoara (meciul 1, ora 20:00)

12 aprilie 2017

BC CSU Sibiu – BC Mures Tg. Mures (meciul 1, ora 18:00)

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca – SCM U Craiova (meciul 2, ora 20:00)

13 aprilie 2017

Steaua CSM Eximbank – BCM U Pitesti (meciul 2, ora 20:00)

CSM CSU Oradea – BC SCM Timisoara (meciul 2, ora 18:00)

14 aprilie 2017

BC CSU Sibiu – BC Mures Tg. Mures (meciul 2, ora 18:00)

Meciul 3 si eventual 4 se vor desfasura in perioada 18-22 aprilie iar eventualele meciuri 5 sunt programate pentru 24 si 25 aprilie 2017.

Conform calendarului competitional, semifinalele vor avea loc in datele 1 si 3 mai, 8 si 10 mai, respectiv 13 mai, iar datele finalei LNBM sunt: 19 si 21 mai, 26 si 28 mai, respectiv 31 mai.

Incepand cu primul week-end din luna aprilie, trofeul FIBA EUROBASKET 2017 va fi prezentat in toate tarile participante la turneul final continental care se va derula in perioada 31 august – 17 septembrie. Astfel, FIBA ofera posibilitatea tuturor suporterilor de pe Batranul Continent de a admira Cupa Nikolai Semashko.

„Ne mai despart 150 de zile pana la cel mai mare eveniment baschetbalistic european. Toate selectionatele vor alinia cele mai bune formule de joc, asta si pentru ca urmatorul CE se va desfasura in 2021. Spania, campioana en-titre, va dori cu siguranta sa-si apere trofeul si nu isi va permite sa experimenteze anumite formule de joc.

Pana atunci, ca parte integranta din programul de promovare a Eurobasket 2-17, trofeul va face un tur prin Europa, iar la mijlocul lunii iulie va poposi si in Romania, la Oradea si Cluj-Napoca. Va fi prezentat oficial fanilor din tara noastra la deschiderea Campionatului European U20, masculin, de la Oradea, in data de 14 iulie, iar a doua zi va poposi la Cluj-Napoca, gazda meciurilor din Grupa C a FIBA EUROBASKET 2017. Traseul oficial al trofeului continental se va opri, cum este si firesc, la finalul lunii, in Turcia, tara care va gazdui atat una dintre grupele FIBA EUROBASKET 2017 cat si fazele eliminatorii si finala competitiei.„, a mai spus Horia Paun.