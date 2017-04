Caracaleanul Marian Pleasca a ajuns in iarna la Steaua, devenita intre timp FCSB, insa a debutat abia saptamana trecuta in meciul castigat impotriva rivalei Dinamo, scor 2-1, in etapa a 3-a din play-off.



Jocul bun din partida cu „cainii” l-a facut pe Gigi Becali sa-i prelungeasca intelegerea fundasului dreapta, informeaza fanatik.ro! Pleasca semnase cu FCSB doar pana in vara, dar acum are un contract pe inca doi ani.

Petre Grigoras, fostul antrenor al Pandurilor, de unde a fost transferat Pleasca, il felicita pe Becali pentru decizia luata si e sigur ca fundasul va ajunge la echipa nationala.

„Eu chiar m-am mirat cand am vazut ca echipele importante de la noi din Liga 1 stateau atat si ezitau sa puna mana pe un jucator ca Pleasca, desi acesta ajunsese si liber de contract. Nu avea cum Gigi Becali sa nu-i prelungeasca contractul.

E prea bun ca sa il scapi din mana. De la Steaua el poate sa ajunga fara probleme la echipa nationala. Doar trebuie sa i se dea sansa sa joace. Acum este pregatit si nu cred ca Reghe o sa il mai scoata din echipa„, a declarat Grigoras pentru Fanatik.