Dinamo a invins pe CFR Cluj, miercuri, cu 2-0, aceasta fiind prima victorie in play-off. „Cainii” urca pe 4, cu 26 de puncte, la doua puncte in urma ardelenilor. Cosmin Contra s-a aratat incantat de evolutia jucatorilor sai, afirmand ca acesta cel mai bun joc de cand a preluat el echipa. Mai mult, Dinamo a reusit prima victorie acasa in fata CFR-ului, din 2009 incoace.



„Dupa cele doua remize si infrangerea cu FCSB era o presiune. Baietii au reusit sa faca poate cel mai buni meci de cand sunt eu aici. Agresivitate, am stiut sa suferim atunci cand am fost presati. Sper ca acest meci sa fie un exemplu, sper sa jucam asa de acum încolo.

Nemec e un baiat extraordinar si a aratat ca e profesionist ca a intrat, desi a aflat ca i-a murit unchiul. Ma bucur pentru Rivaldinho ca a marcat, dar ma bucur si pentru cum au interpretat jocul împotriva unei echipe bune cum e CFR Cluj.

Le-am spus jucatorilor ca azi e un meci important, trebuie sa încercam victorii meci de meci. Vom vedea la final unde vom merita sa fim în clasament„, a declarat Contra la Dolce Sport.