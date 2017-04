Desi era convins ca va face acest transfer, Becali nu va mai ajunge la o intelegere cu Ciprian Deac, dupa ce fotbalistul CFR-ului, la finalul meciului cu Dinamo, pierdut cu 2-0, a acuzat clubul ardelena de neimplicare in cazul sau declansand o reactie imediata la Cluj, informa digisport.ro, in aceasta dimineata. Dupa cateva ore de la aceasta informatie, chiar Becali a recunoscut ca sansele ca mijlocasul sa mai ajunga la FCSB sunt aproape nule.



„Am vorbit cu baiatul dimineata si mi-a zis ca s-ar putea sa semneze cu CFR Cluj. Mi-a multumit pentru tot si mi-a spus ca ii pare rau. A zis ca tot ce poate sa faca de acum inainte e sa o bata pe Viitorul.

A avut o relatie extraordinara cu mine. Intr-un fel am facut un lucru bun, l-am ajutat sa aiba un salariu mai mare. Eu i-am dat lui contractul si probabil ca s-a dus la CFR si le-a aratat ce oferta are, ca sa nu se spuna ca e vrajeala.

Eu ii dadeam 15.000 de euro salariu si 200.000 de euro la semnatura. Banuiesc ca CFR ii da 100.000 de euro la semnatura„, a spus Becali, pentru Gazeta.