Baschetbalistii clujeni castiga partida derby cu stelistii in ultima etapa a fazei a doua a Ligii Nationale!

Miercuri seara s-au desfasurat meciurile ultimei etape din cadrul fazei a doua a Ligii Nationale de baschet masculin. U Banca Transilvania Cluj-Napoca s-a impus in duelul grupei 1-6 cu Steaua CSM Eximbank, trimitand-o pe locul al treilea, dupa victoria celor de la CSU Sibiu impotrva campioanei en-titre CSM CSU Oradea. SCM Timisoara a castigat in deplasare la BCM Universitatea Pitesti. In grupa 7-10 BC Mures a obtinut o victorie la scor in fieful dinamovistilor, iar SCM Universitatea Craiova a intrecut pe Phoenix Galati, invingatoarele urmand sa evolueze in play-off.

Derby-ul din sala „Horia Demian” s-a incheiat cu victoria liderei, 90-84 (35-43), care a intors soarta partidei in ultimele 60 de secunde. Oaspetii aveau sapte puncte avans, 77-70 spre final, dar au cedat, pierzand nu numai meciul, ci si pozitia secunda. Pe care avea s-o ocupe in extremis teamul de langa Cibin, dupa 69-66 (30-33) cu bihorenii. Banatenii, invingatori la Pitesti, 97-90 (53-42) au prins locul al patrulea, devansandu-i cu doua puncte pe argeseni si oradeni.

Muresenii au invins la o diferenta de 25 de puncte, 74-49 (33-31) in sala din soseaua Stefan cel Mare, clasandu-se pe pozitia 7. Craiovenii au prins in extremis ultimul loc calificant, dupa 85-73 (59-41) cu galatenii.

Urmeaza play-offul, in care ocupantele primelor patru locuri vor fi gazde in meciurile 1 si, daca va fi cazul, 3:

U Banca Transilvania Cluj-Napoca-SCM Universitatea Craiova, CSU Sibiu-BC Mures, Steaua CSM Eximbank-BCM Universitatea Pitesti si SCM Timisoara-CSM CSU Oradea. Se califica in semifinale echipele care castiga doua partide din trei.

Fetele au fost mai grabite, ajungand in faza semifinalelor, cu intalnirile: ACS Sepsi Sf. Gheorghe-Olimpia CSU Brasov, U Cluj-Napoca-CSM Targoviste.