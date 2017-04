Adunarea Generala Extraordinara a Asociatiei Muncipale de Fotbal Bucuresti (AMFB) a avut loc joi, dar inainte sa inceapa, in jurul orei 16:30, la Palatul CFR, s-a iscat un scandal imens la care a fost chemata politia, dupa ce trei membri nu au fost lasati in sala.



Tudor Iacov (Progresul Bucuresti), unul dintre contestatari, a intervenit la Sport Total FM pentru a detalia incidentul. Pe langa Iacov, nu au mai fost lsati sa intre la sedinta Stefan Dragan (3Kids) si Mihai Traistaru, toti acestia cu procese impotriva sefilor AMFB.

„Mai intai Stefan nu a fost lasat sa intre, a chemat politia, apoi nici pe mine nu m-au lasat. A mai fost un om care nu a fost lasat, Mihai Tristaru, toi trei fiind contestatar ai conducerii AMFB.

Nu am fost lasati in sala de o conducere a AMFB-ului care nu este validata de instantele din Romania! Secretarul general Baboia mi-a spus ca nu pot intra si a chemat bodyguarzii.

Ultima AG extraordinara a fost organizata pe genunchi, dupa ce nu au organziat AG ordinara anuala, desi erau obligati de statut. Problemele sunt extrem de grave. Nici convocarea nu a fost facuta conform statului.

Am de gand sa fac o plangere penala la adresa conducerii, clar voi face asta, pentru ca am fost opriti sa ne exercitam dreptul la vot. Sa nu va spun ca si membrii care voteaza isi asuma aceste decizii, iar acestia sunt vinovati la fel ca cei care conduc.

Sunt niste cheltuieli abuzive si ilegale si vor sa ascunda asta. Exista niste liste cu vreo 30 de arbitri care sunt platiti cu sume extraordinar de mari! Sase dintre acestia au spus ca nu au semnat niciun ban si nu au semnat niciun contract, desi apar ca ar fi incasat sume de mii de euro!„, a declarat Iacov, in cadrul emisunii „Fluier final”.

