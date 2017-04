Manchester United a remizat in campionat, in meciul disputat impotriva formatiei Everton, cu scorul de 1-1, iar Zlatan Ibrahimovic a vorbit dupa aceasta partida, marturisind ca el s-a transferat la aceasta echipa pentru a castiga.

„Manchester United trebuie sa se ridice la nivelul ambitiilor mele daca vrea sa raman. Am 35 de ani si lucrurile sunt destul de clare pentru mine. Nu mai sunt tanar ca sa pot spune ca mai am de jucat 5 sau 10 ani. Probabil voi mai evolua unul, doi sau trei ani asa ca totul depinde de ce imi doresc eu si ce isi doreste si clubul, care e viziunea lor. Am spus inca din prima zi cand am ajuns aici ca nu am venit sa-mi irosesc timpul, am venit aici sa castig” , a declarat suedezul la finalul partidei.

In legatura cu transferul la LA Galaxy, Zlatan a marturisit ca nu este nimic sigur: „Daca as fi avut ceva de spus, as fi spus deja. Vorbim, negociem. Indiferent daca discutiile sunt avansate sau nu, important este ca nu am nicio veste pentru voi. Sunt discutii, negociem inca, eu sunt deschis. Nimic nu e gata inca” a mai spus Zlatan, potrivit Digi Sport.