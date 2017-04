Gabriel Enache a vorbit in cadrul conferintei de presa premergatoare partidei dintre Steaua si Astra si a marturisit ca, desi a jucat pentru giurgiuveni, este foarte implicat la formatia ros-albastra.

De asemenea, fotbalistul Stelei a facut aprecieri la adresa lui Budescu si a declarat jocul Astrei ar fi afectat daca acesta va lipsi de pe teren.

„Avem un moral bun. Trebuie sa continuam sa avem acest parcurs bun pe care l-am inceput. Am facut un meci foarte bun cu Dinamo. Le multumim fanilor care au venit la stadion. A fost o atmosfera foarte frumoasa. Speram sa continue sa vina la stadion sa ne sustina si noi sa-i rasplatim prin victorii si sa castigam campionatul.

Nu pot sa zic ca a ramas ceva special. Am jucat la Astra, m-am transferat, asta este. Sunt suta la suta pentru Steaua, nu trebuie sa ma gandesc ce a fost in trecut. intalnim o echipa foarte buna cu jucatori cu foarte mare experienta care pot face diferenta in orice moment. Budescu este un jucator foarte bun, sclipitor si jocul lor va fi afectat foarte mult. Cam toate echipele sunt montate in meciul cu Steaua. I-am analizat, nu stiu daca au ceva in plus fata de noi. Eu zic ca avem cea mai buna echipa si cei mai buni jucatori din Romania si speram sa intra in meci fara niciun fel de problema si sa castigam”, a declarat Enache, potrivit Digi Sport.