Romania, a doua victorie la Campionatul Mondial de hochei pe gheata

Echipa Romaniei a obtinut marti seara a doua victorie din doua meciuri la Campionatul Mondial de hochei pe gheata de la Galati: 4-1 cu Serbia. Romania, victorioasa si in prima etapa a Diviziei a II-a, Grupa A (9-1 cu Belgia), ocupa primul loc si se afla in carti pentru promovarea in Divizia I.

Romania reuseste o noua victorie lejera la Mondialul de hochei pe gheata, trecand cu 4-1 (2-0, 0-1, 2-0) de nationala Serbiei! Botond Flinta a deschis scorul in Patinoarul „Dunarea”, cu un sut plasat perfect sub transversala, iar Mihail Georgescu a marit diferenta dupa mai multe insistente in fata portii. „Tricolorii” au avut emotii doar in repriza a doua, castigata de sarbii care au jucat dur si au inscris prin Dimitrije Filipovic. Romania a facut din nou spectacol in ultimul act, iar Biro Matyas si Botond Flinta au perforat poarta adversa.

Nationala noastra are ca obiectiv promovarea in esalonul superior al Campionatului Mondial, asa ca este obligata sa incheie Grupa A din Divizia a II-a pe locul 1! Clasamentul arata bine dupa doua etape, Romania conducand grupa cu 6 puncte. Urmeaza Australia (5 p), Islanda (3p), Belgia (3p), Serbia (1p) si Spania (0p). in partida urmatoare, programata joi, de la ora 20:00, Romania intalneste Islanda, iar vineri va avea loc marele meci cu Australia (ora 20:00).

Sursa: Dolce Sport