Oana Manea, capitanul echipei feminine de handbal CSM Bucuresti, a vorbit inainte de meciul din Liga Campionilor, care se va disputa vineri, impotriva formatiei FTC Budapesta, despre inlocuirea lui Aurelian Rosca cu suedezul Per Johansson, marturisind ca jucatoarele au o motivatie mai mare.

„Tot sezonul ne-am pregatit pentru aceste doua meciuri, sunt foarte importante pentru noi. Sincer, am emotii de acum, cred ca nu am avut pana acum emotii in Liga Campionilor. E o alta motivatie, o alta ambitie si am incredere ca vom face doua meciuri foarte bune. Ca noutate, suntem mult mai motivate, mai active, fiecare isi doreste in Final Four. Nu vreau sa comentez schimbarea antrenorului, a fost decizia clubului, sper si cred ca este una buna, pentru ca vad in antrenamente si in tot ce facem noi. Critici vor fi oricum, si daca o sa bine, si daca o sa iasa rau, dar cred ca e o schimbare destul de buna, pentru ca vad asta in antrenamente, in atitudine, in tactica, in absolut tot ce facem.

Daca vom castiga acasa, presiunea va fi mai mare pe ele. Cred ca asta a fost atuul nostru si sezonul trecut, am jucat fara presiune si asta ne-a adus sa castigam Champions League. Ferencvaros joaca de mult imprteuna, cred ca asta este atuul lor, sunt o echipa destul de puternica, dar cateodata sunt haotice si fac multe greseli. Atuul o sa fie apararea noastra si sa le alergam pe faza a doua, pentru ca au o repliere mai greoaie.

Nu m-a surprins ca au batut Gyor-ul (n.r. – in finala Cupei Ungariei). Exista aceasta rivalitate intre ele, le-au mai invins si anul trecut. M-asteptam, normal, sa castige Gyor, ca stiu ca e o echipa mai puternica, dar cred ca ambitia si-a spus cuvantul in acel meci. Din pacate, campionatul nostru nu este atat de puternic si asta nu ne ajuta foarte mult. Daca am avea si noi adversari mai puternici in campionat, ar fi altceva si pentru noi, ne-ar ajuta in Liga Campionilor, pentru ca acolo intalnesti numai adversari puternici”, a declarat Oana Manea, potrivit Dolce Sport.