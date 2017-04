Javier Humet va primit cetatenia romana

Spaniolul Javier Humet Gaminde (27 ani) va primi joi, de la ora 15.00, la sediul MTS (sala Hagi), cetateania romana, in cadrul unei ceremonii festive la care vor mai participa Marius Dunca (ministrul Tineretului si Sportului) si Alexandru Dedu, presedinte FRH.

Originar din Barcelona, interul dreapta are in palmares doua semifinale ale Cupei Cupelor in 2011 si 2012. Adus in Romania de HCM Constanta, Humet evolueaza in prezent pentru CSM Bucuresti. Humet a participat deja la o actiune a echipei nationale – stagiul de pregatire de la Barcelona din decembrie 2016.

El va putea evolua acum pentru Romania in campania de calificare la EURO 2018.