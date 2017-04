Irina Begu s-a calificat in turul al doilea al turneului de la Charleston

Irina Begu a disputat marti, meciul din primul tur al turneului de la Charleston, impotriva sportivei Cagla Buyukakcay din Turcia, aflata pe locul 108 in clasamentul mondial.

Romanca, aflata pe locul 33 in ierarhia mondiala, a invins-o categoric pe adversara sa, in doua seturi, dupa 65 de minute de joc. Begu a invins cu scorul de 6-0, 6-0 si s-a calificat in runda urmatoare a acestei competitii.

In turul al doilea, Irina Begu se va duela cu Kristina Kucova, sportiva slovaca aflata pe locul 81 WTA, iar pentru aceasta calificare, romanca si-a asigurat un cec de 4738 de dolari si 30 de puncte WTA.