Ionut Popa s-a declarat suparat dupa meciul din etapa a patra a play-out-ului Ligii I, in care Poli Timisoara a remizat pe teren propriu, contra Concordiei Chiajna, scor 0-0.

Tehnicianul a marturisit ca programul este unul prea incarcat si este normal ca jucatorii sa fie obositi.

„Joc in noua zile cinci meciuri, cum sa nu fiu suparat? A suferit fotbalul azi. Ne-am sacrificat pentru acest punct. Jucatorii nostri sunt praf. Am jucat corect, nu mi-am batut joc de fotbal. Am jucat in Cupa Romaniei, peste tot, dar nu accept sa-si bata cineva joc de echipa mea, de jucatorii mei, de program.

Nu mai stiam ce schimbari sa fac, dupa atatia ani de fotbal, nu mai tiam, eram si eu derutat. O sa iau jucatori de la echipa a doua. Maine avem liber si joi plecam la Turnu Sverin. Nu avem timp de refacere. Somnul, odihna sunt cele mai importante pentru refacere. Nu se mai marcheaza in Romania, asa ca fotbalul nostru incepe sa se apropie de fotbalul italian”, a declarat Ionut Popa, potrivit Dolce Sport.