Ionut Chirila, antrenorul formatiei ASA Targu Mures, a vorbit dupa partida impotriva formatiei Pandurii Targu Jiu, care a contat pentru etapa a patra a play-out-ului Ligii I si s-a ingheiat cu o remiza alba.

„Eu spun ca sunt trei puncte pierdute pentru ca consider ca 11 la 11, cum ne asezasem la joc si cum construiam cream presiune din ce in ce mai mare. Probabil am fi marcat.

Fara Mendy, fara Sin, doi jucatori importanti. Toata banda stanga, cu improvizatii pe banda stanga, sa mai ramai si in zece oameni, este f greu. Stoican organizeaza bine faza defensiva. Noi nu am ajuns in opt zile la polivalenta de a construi atacuri pozitionale.

Ne vom duce la Voluntari sa facem o partida spectaculoasa. Nu o sa vedeti acesta echipa aruncand mingi. Am fost obligati azi sa jucam lung de linie pentru ca am fost in 10. Dar cu filosofia lui Ionut Chirila nu o sa vedeti aruncand mingi. Veti vedea Targu Mures incercand sa construiasca”, a declarat Ionut Chirila, potrivit Dolce Sport.