FRF va primi un milion de euro de la UEFA in semn de solidaritate

Presedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, a declarat cu prilejul congresului ordinar de la Helsinki ca forul european de fotbal nu are ca misiune acumularea de bogatii si va varsa contributii de solidaritate fiecarei federatii nationale, printre care si FRF, in valoare de un milion de euro cu efect imediat.

UEFA va acorda federatiilor nationale contributii de solidaritate de un milion euro.

”Intr-o societate tot mai individualista, termenul de a imparti nu trebuie considerat o simpla vorba. Solidaritatea este o valoare care trebuie adânc inradacinata in ADN-ul UEFA”, a declarat Ceferin.

Contributia de solidaritate de un milion de euro va fi acordata fiecarei federatii, printre care si FRF, pe durata acestui ciclu cu scopul de a ajuta asociatiile nationale in derularea normala a activitatilor lor.

Suma, care va fi disponibila pentru cele 55 de federatii nationale cu efect imediat, este posibila datorita rezultatelor excelente financiare rezultate din competitiile selectionatelor nationale.

”UEFA nu are rolul de a acumula bogatii in timp ce lupta pentru dezvoltarea fotbalului in cele mai indepartate colturi din teritoriile sale.

Fair-play-ul financiar a fost extrem de eficient in reducerea datoriilor cluburilor, iar noua sa varianta ar trebui sa continue in acelasi fel, relansând economia fotbalului european in acelasi timp”, a declarat seful UEFA.

