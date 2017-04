FC Botosani a castigat miercuri, cu scorul de 3-0, in fata formatiei FC Voluntari, in cadrul etapei a patra a play-out-ului Ligii I.

Leo Grozavu s-a declarat multumit de acest rezultat, iar despre Golofca a marturisit ca se pregateste foarte bine.

„Este al treilea joc fara infrangere, e important. Sunt echipe mai aproape fata de ceea ce putem noi in play out. O victorie muncita, nu foarte spectaculoasa, am dominat jocul. Atat timp cat jucatorul intra in teren si marcheaza e ok. Nu are sens sa mai vorbim despre acest subiect. Interesul echipei este in fata oricarui orgoliu. Golofca a intrat, a marcat, se pregateste foarte bine. Sunt multe puncte puse in joc, se pot intampla multe. Urmatoarele trei adversare sunt de acelasi calapod ca si noi”, a declarat Leo Grozavu.

Marcatorul primului gol al partidei, Catalin Golofca, a dezvaluit ca, in prezent, are o relatie profesionala normala cu antrenorul echipei, in ciuda incidentului violent din urma cu putin timp.

„Ma bucur ca am marcat, joc cu mai multa ambitie. M-am dus si data trecuta la antrenor, avem o relatie normala antrenor – jucator, daca marchez, el ma felicita, e normal”, a declarat si Catalin Golofca.

Mihai Roman a declarat ca fiecare punct este pretios in aceasta competitie, iar aceasta victorie a oferit echipei sperante pentru viitor.

„Ma bucur ca am reusit sa castigam, avem sperante pe viitor. Am revenit la forma care ne-a consacrat la inceputul sezonului, speram sa o tinem tot asa. Ne-am vazut de jocul nostru, ii doresc bafta lui Niculescu. Orice punct conteaza in acest play out, ne-am capacitat foarte bine”, a declarat Mihai Roman, potrivit Dolce Sport.