Titi Tudor a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre antrenamentul efectuat cu elevii sai in fata primariei din Ploiesti, dar si despre situatia sportului din localitate.



„Am vrut sa fac cu copiii o miscare in aer liber, sa vada si conducerea primariei ca acesti copii merita sa faca sport. De ce spun asta? Pentru ca la Clubul Sportiv Municipal, luni, in sedinta Consiliului Local pentru aprobarea bugetului, nu s-a alocat niciun ban pentru sport.

Mai grav, doamna director a intrebat ce ii trebuie ei sport. Am inmarmurit cand am auzit. De 17 ani, acest club primeste bani de la autoritatile locale si se gaseste dansa… de anul trecut noi n-am mai primit salariile, iar acum ni s-au oprit si banii pentru activitatea sportiva. Ca sa merg la o competitie mi-a spus sa merg pe banii copiilor.”, a declarat Titi Tudor, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.