Petre Grigoras a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre terenul de la Targu Mures, dar si despre acuzatiile de trucare a meciului dintre Astra si Viitorul si parcursul celorlalte echipe in play-off.

„La Targu Mures, nu stiu ce fotbal se putea juca pe acel teren. Chiar si superioritatea numerica a Panduriilor nu putea sa aiba efect. Interesante celalalte jocuri, a fost o saptamana plina.

La noi se cauta senaztionalul, ca a fost blat, ca ala a injurat, ca ala a dat in cap, nu se discuta strict partea fotbalistica. Nu poti sa faci astfel de acuzatii fara un fundament, pentru ca strici imaginea fotbalului romanesc. E normal, se fac greseli in joc, dar astea sunt niste aberatii.

Ca sa revina Astra, Dinamo sau Craiova, ar trebui sa castige cam toate meciurile urmatoare. Lupta va fi echilibrata, din punctul meu de vedere. CFR-ul nu trebuie sa piarta meciul cu Dinamo, ca sa se inscrie in lupta pentru titlu.

Mi-ar parea rau ca Pandurii sa nu ramana in prima liga, chiar daca nu sunt eu acolo. Au avut doua rezultate foarte bune.”, a declarat Petre Grigoras, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.