Cosmin Contra a dezvaluit in cadrul unei conferinte de presa, faptul ca se afla in negocieri cu conducerea clubului Dinamo in vederea prelungirii contractului. Acesta si-a prezentat conditiile, iar decizia va ramane in mana finantatorului.

„Suntem in discutii, nu sunt usoare, sunt niste cerinte ale mele, vom vedea daca pot fi satisfacute de actionar. Zic ca suntem pe drumul cel bun. Sper ca Dinamo sa poata face cat de curand transferuri importante, e una dintre conditiile pentru a ramane din vara. Ma asteptam la o relaxare a jucatorilor in play-off. Se mai intampla la o echipa sa ai si meciuri in care nu-ti iese jocul, dar ca Dinamo sa se poata bata la titlu trebuie sa aiba un lot pe masura”, a declarat Contra.

Intrebat daca Vasile Miriuta ar fi o varianta buna pentru Dinamo, in cazul in care el nu va ramane, Contra a spus: „Suta la suta. Il cunosc foarte bine, e prietenul meu, am facut scoala de antrenori impreuna, stiu cum gandeste, este un antrenor foarte bun”, potrivit Digi Sport.