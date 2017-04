FC Voluntari a disputat marti, partida impotriva formatiei FC Botosani, contand pentru etapa a patra a play-out-ului Ligii I.

Claudiu Niculescu a debutat ca antrenor la echipa ilfoveana cu o infrangere la scor de neprezentare, iar trupa sa a obtinut si un cartonas rosu.

„A fost un meci urat. Am facut doua cadouri, am luat imediat doua goluri. Cand faci asemenea cadouri Botosaniului n-ai sanse. Nu comentez arbitrajul, am ramas in zece oameni. Din pacate am revenit in Liga I cu stangul, ma asteptam sa avem un meci greu, dar nu sa pierdem de o asa maniera.

Jucatorii mei au toti calitate, dar si moralul scazut. Avem foarte mult de munca. Trebuie sa tina capul sus, a fost un accident. La infrangeri evit sa intru in vestiar, dar pentru ca am venit de cateva zile, am intrat ca sa-i incurajez. Trebuie sa lucram la tactica, avem foarte mult de lucru”, a declarat Claudiu Niculescu, potrivit Dolce Sport.