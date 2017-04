Fostul capitan al nationalei de fotbal a Romaniei, Ciprian Marica, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa organizate de Carton Network si Asociatia „Telefonul Copiilor” ca a acceptat propunerea de a fi ambasador al celei de-a treia editii a campaniei „Clubul Prieteniei”. Campanie care-si propune sa acorde sprijin copiilor si tinerilor afectati de bullying, fenomen produs cand cineva te agreseaza si iti face rau intentionat, in mod repetat.

em>„M-am implicat in aceasta campanie si prin fundatia pe care o am, identificandu-ma cu mesajul <Fii prietenos, nu rautacios>, care transmite copiilor sprijinul nostru. Am invatat de la sport ca trebuie sa-i sprijinim pe ceilalti, sa fii alaturi de colegul tau, care sa constientizeze ca-l sustii. Voi fi alaturi de organizatori, ajutandu-i la diverse actiuni menite sa-i constientizeze pe cei implicati si sa previna pe cat posibil extinderea fenomenului si identificarea cazurilor de violenta verbala sau fizica, abuz emotional, hartuire sau excludere. Ar fi un lucru extrem de benefic daca se va accepta propunerea marcarii la nivel national a unei zile anti-bulling”.

Catalina Surcel, Director Executiv al Asociatiei „Telefonul Copiilor” a precizat ca aceasta campanie a evidentiat un fenomen socant: confruntarea copiilor cu bullyingul inca de la gradinita. In urma apelurilor primite de la copii si parinti la linia telefonica gratuita 116 111 s-a constatat ca cei mai afectati de bullying sunt baietii cu varste cuprinse intre 9 si 12 ani, 34,15%, procentajul la fete fiind de 23,80%. Violenta verbala a ajuns la 42,98%, iar cea fizica la 38,58. In 82% dintre situatii agresiunile au loc in unitatile de invatamant.

La randul sau, Malgosia Chapman, vicepresedinte Brand&Content Engagement pe Europa Centraal si de Est si-a exprimat speranta ca actiunile intreprinse vor oferi sprijin celor care au nevoie.