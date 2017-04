Cine va arbitra meciul din play-off dintre Dinamo si CFR Cluj

Dinamo si CFR Cluj se vor intalni miercuri, pe Arena Nationala, in cadrul etapei a patra a play-off-ului Ligii I, de la ora 21:00.

„Cainii” nu au obtinut nicio victorie in play-off avand doua egaluri si o infragere, in timp ce ardelenii au doua victorii si o infrangere in cele trei etape disputate. Ambele echipe au pierdut in fata Stelei.

Alexandru Tudor va conduce aceasta partida la centru si va fi asistat de Vasile Marinescu si Daniel Mitruti, iar rezerva va fi Iulian Calin.

Observatorii de joc vor fi Marian Dorobantu si Mircea Calin.