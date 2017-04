Pandurii Targu Jiu a remizat in partida contra formatiei ASA Targu Mures, scor 0-0, contand pentru etapa a patra a play-out-ului Ligii I.

Flavius Stoican, tehnicianul echipei gorjene, a marturisit ca elevii sai au castigat un punct si sunt mai aproape de salvarea de la retrogradare.

„Se simte ca am jucat vineri, s-a simtit oboseala. Dar nu e o scuza. Cand joci cu un om in minus te mobilizezi mai bine, te organizezi mai bine defensiv si presiunea se muta pe adversar. E un punct castigat, nimeni nu credea ca noi ne putem salva”, a declarat Flavius Stoican.

Jucatorii gorjeni s-au declarat suparati dupa aceasta partida, marturisind ca meritau sa castige, mai ales avand in vedere oboseala adunata si jocul dur disputat de mureseni.

„Am jucat si acum trei zile si oboseala si-a spus cuvantul. Puteam sa castigam, pentru ca am jucat mai mult de o repriza in superioritate. Andre m-a lovit cu cotul si a fost rosu clar. Cei de la ASA joaca dur, ne-au lovit in toate duelurile, dar fotbalul e un sport barbatesc”, a declarat Olivian Surugiu.

„Supararea e destul de mare, dar trebuie sa mergem inainte. Jucam din 3 in 3 zile si e un pic de oboseala. Cei de la ASA cred ca nu mai aveau nicio sansa sa evite retrogradarea daca pierdeau. Terenul a fost unul destul de bun, s-au facut eforturi”, a declarat si Sergiu Negrut, potrivit Dolce Sport.